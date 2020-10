Meno tamponi e il contagio frena la crescita, ma aumenta a Brescia

(red.) Più o meno stabile la situazione dei contagi, approfittando del fatto che la giornata domenicale con meno tamponi effettuati dà sempre un po’ di sollievo al bollettino quotidiano del coronavirus.

E infatti l’11 ottobre 2020 sono stati 1.032 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia con i 15.590 tamponi effettuati. Sabato erano 1.140, ma con 22.910 tamponi. Sono cresciuti di 4 unità i pazienti in terapia intensiva (48 in tutto) e di 25 quelli negli altri reparti (433 complessivi). Le vittime sono state tre, contro le due del giorno precedente, che portano il totale dei morti ufficialmente per Covid-19 nella nostra regione a 16.985. Milano è stata la provincia con più casi, 460, Brescia sale a quota 72 (sabato erano 57).

A livello nazionale abbiamo 5.456 nuovi casi e 26 morti. Sabato +5.724 positivi e 29 vittime. I tamponi sono stati 104.658 (28.246 in meno rispetto a sabato quando erano stati 133.084). I pazienti ricoverati con sintomi sono 4.519 (+183, +4,22%; sabato +250), di cui 420 in terapia intensiva (+30, +7,69%; sabato +3).

Ecco il dettaglio delle province lombarde: Milano: 460, Bergamo: 29, Brescia: 72, Como: 36, Cremona: 35, Lecco: 13, Lodi: 17, Mantova: 10, Monza e Brianza: 143, Sondrio: 11, Varese: 58.