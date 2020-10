Covid, è di Mazzano l’ultima vittima. Roccafranca: un caso alle elementari

(red.) Non è una situazione facile quella del coronavirus nella nostra provincia. Nella giornata di sabato si sono registrati 57 casi, una decina tra minorenni e 9 ultrasettantacinquenni. Il resto sono adulti di mezza età. Niente a che vedere con i dati dei mesi terribili, visto che per il momento i ricoverati in terapia intensiva sono solo 5, ma comunque una situazione preoccupante perché la statistica è in crescita anche per il maggior numero di tamponi effettuati.

Sabato si è appreso inoltre della terza vittima nel Bresciano nei primi dieci giorni di ottobre: ha perso la vita per Covid-19 una donna novantenne residente a Mazzano, il cui nome si aggiunge a quelli delle altre due vittime del coronavirus in questa prima decade di ottobre, abitanti a Desenzano e in Valcamonica.

Famiglie in apprensione anche per la situazione delle scuole nella provincia: ieri scrivevamo sdi 1.078 studenti bresciani costretti alla quarantena per quattordici giorni con una cinquantina di scuole interessate dal contagio.

L’ultimo caso si è verificato a Roccafranca dopo una segnalazione riguardante un alunno di 10 anni positivo al Covid-19 in una classe quinta delle scuole elementari. Ora sarà in quarantena tutta la classe alla quale verrà effettuato il tampone, che comprenderà anche i ragazzi che frequantavano le attyività sportive con il piccolo contagiato.