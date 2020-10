Coronavirus: in Lombardia 1.140 nuovi contagi, a Brescia 57

(red.) Niente di buono sul fronte del coronavirus in Lombardia. Nella giornata di sabato 10 ottobre, infatti, i nuovi contagi hanno raggiunto la cifra di 1.140 (di cui 75 ‘debolmente positivi’ e 8 a seguito di test sierologico). Si segnalano anche due decessi, che portano il totale a quota 16.982 morti dall’inizio della pandemia nella nostra regione. Attualmente in terapia intensiva si trovano 44 persone, mentre nei reparti non intensivi i malati ricoverati sono 408 (+37).

A livello nazionale, purtroppo, i contagi continuano a crescere in maniera vertiginosa: 5.724 (+352), a fronte di 133.084 tamponi effettuati. I decessi sono, invece, 29.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 587, di cui 312 a Milano città;

Bergamo: 36;

Brescia: 57;

Como: 34;

Cremona: 25;

Lecco: 25;

Lodi: 17;

Mantova: 29;

Monza e Brianza: 113;

Pavia: 40;

Sondrio: 6;

Varese: 91.