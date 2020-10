Coronavirus e impennata di nuovi casi, verso nuove restrizioni nel Dpcm

(red.) I numeri in continua ascesa dei nuovi casi positivi da nuovo coronavirus che stanno emergendo a livello nazionale stanno anche dando qualche motivo di preoccupazione. Tanto che gli oltre 5 mila nuovi casi emersi dal bollettino di ieri, venerdì 9 ottobre, si aggregano all’ultimo report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute (qui il documento), nel periodo dal 28 settembre al 4 ottobre, che parla di un’epidemia in accelerazione e “per la prima volta di elementi di criticità“.

Tanto che il consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi, secondo il quale l’inizio di questa seconda ondata sarebbe stato preso sottogamba, parla di un rischio di 16 mila casi al giorno a novembre. Anche se bisogna considerare che i nuovi dati emersi ieri vanno a fronte di quasi 130 mila tamponi, nuovo record. E lo stesso report raccomanda di rispettare le disposizioni sanitarie, ma allo stesso tempo anche di evitare eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati.

Una situazione alla quale si sta lavorando a livello nazionale, tanto che il nuovo decreto del presidente del Consiglio in procinto di arrivare entro il 15 ottobre potrebbe vedere inserite nuove misure più serrate. Quindi, un potenziamento dello smart working, lockdown circostanziati, stretta su trasporti e orari dei locali, limitazioni agli eventi di massa e non si esclude nemmeno un ritorno al divieto di spostamento tra le regioni. L’obiettivo è quello di proteggere i servizi ritenuti essenziali come la scuola e le attività produttive.