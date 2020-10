Italcementi ai dipendenti: scaricate Immuni

(red.) “In linea con quanto stanno facendo le istituzioni e numerose realtà private, Italcementi invita tutti a scaricare l’App Immuni, un facile strumento informatico che può aiutare a tracciare (e dunque in ultima analisi a contrastare) la diffusione del coronavirus, nel pieno rispetto della privacy di ognuno”.

È con questo messaggio, diffuso attraverso i canali aziendali e l’affissione di una locandina appositamente creata, che l’azienda bergamasca ha voluto sensibilizzare i propri dipendenti nelle sedi e negli stabilimenti in tutta Italia, sulla possibilità di scaricare l’App e dare, anche in questo modo, il proprio contributo per la lotta alla diffusione del Covid-19.

Un invito ovviamente esteso a tutti – amici e familiari – per aiutare a diffondere ancora di più il messaggio.