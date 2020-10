Coronavirus, sierologico e tampone nel camper Federfarma nelle piazze

(red.) Di fronte al fatto che centinaia di cittadini chiedono di essere sottoposti al test sierologico o al tampone anti-Covid, ma non riescono a sostenerlo a causa delle difficoltà nelle prenotazioni o abitando in zone geografiche molto periferiche ha spinto le farmacie bresciane a organizzarsi. Per questo motivo Federfarma Brescia, all’insegna della campagna “Non abbassiamo la guardia”, sta impiegando un camper che si muove tra le piazze di tutta la provincia e dedicato proprio ai cittadini. Che però per sostenere gli esami richiesti devono prenotarsi nelle farmacie.

L’iniziativa del camper, autorizzata anche dalla Regione Lombardia, prevede l’aiuto di Affidea che è leader europeo in questo settore. A bordo del camper ci saranno infermieri specializzati che lungo le ventisei tappe (alcune sono state già percorse) possono effettuare il test sierologico con prelievo venoso e all’esterno anche il tampone. I dati e gli esiti vengono inseriti pian piano nei flussi della Regione. Il meccanismo per i cittadini è molto semplice: bisogna prenotarsi in farmacia e presentarsi nella piazza dove ci sarà il camper al giorno e orario indicato e con la tessera sanitaria.

Per quanto riguarda i prezzi, si va dai 30 euro per il solo test sierologico agli 80 euro per il sierologico e tampone. L’esito sarà disponibile all’interessato entro i tre giorni successivi scaricandolo dal sito di Affidea. La proposta è stata presentata dalla presidente di Federfarma Brescia Clara Mottinelli con Fabio Silo di Affidea Italia. Dopo aver già percorso Orzinuovi, Lograto, Gambara, Montichiari, Desenzano e Salò, si ripartirà la prossima settimana. In particolare, il 13 ottobre la mattina a Sarezzo e il pomeriggio a Nave, il 14 tra Provaglio d’Iseo e Sulzano, il 20 tra Chiari e Rovato, il 21 tra Pontevico e Bagnolo Mella, il 22 tra Bagolino e Vobarno, il 23 tra Palazzolo ed Erbusco, tutto il 27 ottobre a Brescia città, il 28 tra Ospitaletto e Gussago, il 29 tra Castenedolo e Mazzano e a novembre a Darfo il 5 e a Vezza d’Oglio il 6.