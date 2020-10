Contagi da coronavirus, va sempre peggio (Brescia un po’ meglio)

(red.) Ogni giorno va peggio. La situazione dei contagi da coronavirus è sempre più grave a livello nazionale con 5.372 nuovi casi registrati questo venerdì (rispetto ai 4.458 di giovedì) e lombardo con 983 contagi (rispetto ai 683 del giorno prima) e 25.623 tamponi. Un po’ meglio per il Bresciano dove sono stati registrati 45 nuovi casi contro 60 precedenti.

Impressionante la crescita dei nuovi ammalati in Italia a partire dal 6 ottobre: 2.677 casi , 3.678 il 7 ottobre, 4.458 l’8 ottobre, 5.372 il 9 ottobre. Non si registravano più di 5.300 nuovi positivi dal 28 marzo 2020. Per fortuna oggi rispetto ad allora i morti sono molti meno: 28.

I tamponi effettuati venerdì in Italia sono stati 129.471 (1.373 in più rispetto a giovedì quando erano stati 128.098), nuovo record assoluto. I pazienti ricoverati con sintomi sono 4.086 (+161, +4,1%; giovedì +143), di cui 387 in terapia intensiva (+29, +8,1%; giovedì +21).

La regione più colpita è ancora la Lombardia ccon 983 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 769 (un dato simile a quello del giorno precedente). Mentre il maggior numero di decessi si è avuto nel Lazio (+6), in Campania (+5) e in Sicilia (+4). Una sola vittima in Lombardia.

Ecco i nuovi casi lombardi divisi per provincia: Milano: 501, di cui 258 a Milano città; Bergamo:49; Brescia:45; Como: 34; Cremona: 7; Lecco: 10; Lodi: 8; Mantova: 23; Monza e Brianza: 108; Pavia: 32; Sondrio: 6; Varese: 107.