Coronavirus: in Italia 4.458 casi, in Lombardia 683

(red.) Proseguono i controlli sul coronavirus in Regione Lombardia. Nella giornata di giovedì 8 ottobre, sono 683 i nuovi positivi con 22.069 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 3%. I malati in terapia intensiva sono 41 (+1), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 361 (+22). Purtroppo si registra anche un morto, che porta il totale dei decessi a quota 16.979.

A livello nazionale purtroppo i numeri salgono di molto: i contagi sono, infatti, 4.458 a fronte di 128.098 tamponi; i decessi sono 22.

I nuovi casi per provincia: