Coronavirus: questa volta è boom dei contagi

(red.) E’ esploso il numero dei nuovi positivi al coronavirua nella nostra regione in questo mercoledì 7 ottobre: 520 contro i 350 di martedì 6 ottobre. Certo, sono stati effettuati 21.569 tamponi rispetto ai 16.020 precedenti. Milano, Varese e Brescia le città più colpite: nella nostra provincia i nuovi casi sono stati 52, contro i 19 del giorno prima.

Balzo in avanti anche per i decessi 5 contro zero di martedì. Il totale ufficiale dei morti per Covid nella nostra regione sale a quota 16.978. Nei reparti di terapia intensiva si trovano ricoverate 40 persone (=); mentre nei reparti non intensivi i malati sono 339 (+19).



Boom dei contagi anche a livello nazionale nella giornata di mercoledì 7 ottobre: 3.678 nuovi casi (contro i 2.677 del giorno precedente) e 31 morti (martedì erano 16). La regione più colpita è stata la Campania con 544, poi la nostra Lombardia.

In tutta Italiai tampon i di mercoledì sono stati 125.314 (25.572 in più rispetto a martedì quando erano stati 99.742). I pazienti ricoverati con sintomi sono 3.782 (+157, +4,3%; martedì +138), di cui 337 in terapia intensiva (+18, +5,6%; martedì -4).

Ecco i nuovi casi lombardi per provincia.

Milano: 182, di cui 77 a Milano città; Bergamo: 37; Brescia: 52; Como: 5; Cremona: 5; Lecco: 5; Lodi: 12; Mantova: 14; Monza e Brianza: 34; Pavia: 46; Sondrio: 4; Varese: 54.