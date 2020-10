Coronavirus a scuola, positivo insegnante a Lograto. Due classi in attesa

(red.) C’è uno stato d’animo di attesa e apprensione all’interno della scuola media di Lograto, nella bassa bresciana, nel momento in cui ieri sera, martedì 6 ottobre, è emerso un caso positivo al Covid-19 per un insegnante. Per questo motivo la dirigente ha subito attivato l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia per capire come muoversi.

Sono due le classi, per un totale di circa quaranta studenti, in attesa di conoscere quanto dovranno osservare. E’ evidente che tutti i ragazzi interessati saranno sottoposti ai protocolli anti-Covid per capire se dovranno restare in isolamento o potranno continuare a fare lezione.

Di conseguenza, si potrebbe procedere anche con l’igienizzazione delle due classi prima di poter tornare all’interno. Sembra che il professore non sia residente a Lograto e che abbia preso servizio da qualche settimana.