(red.) Sono state 350 le persone positive al coronavirus in Lombardia nella giornata di martedì 6 ottobre con 16.020 tamponi. Un dato fortemente in crescita visto che lunedì erano stati segnalati 251 nuovi contagi, a fronte della metà di tamponi effettuati: 8.075. A Brescia abbiamo avuto 19 nuovi casi contro i tre del giorno prima.

Fortunatamente non ci sono stati decessi, mentre il giorno precedente cne erano stati registrati 2. Il totale ufficiale dei morti per Covid nella nostra regione rimane a quota 16.973. Nei reparti di terapia intensiva si trovano ricoverate 40 persone (-1); mentre nei reparti non intensivi i malati sono 320 (+15).



A livello nazionale nella giornata di martedì 6 ottobre si sono registrati 2.677 nuovi casi (contro i 2.257 del giorno precedente) e 16 morti (stesso dato di lunedì). La regione più colpita, appena prima della Lombardia, è stata la Campania con 395 nuovi casi.

In tutta Italia i tamponi di martedì sono stati 99.742 (39.501 in più rispetto ai 60.241 di lunedì). I pazienti ricoverati con sintomi sono 3.625 (+138, +4%; lunedì +200), di cui 319 in terapia intensiva (-4, -1,2%; lunedì +20).

Ecco i nuovi casi lombardi per provincia.

Milano: 153, di cui 81 a Milano città; Bergamo: 23; Brescia: 19; Como: 17; Cremona: 4; Lecco: 9; Lodi: 2; Mantova: 15; Monza e Brianza: 34; Pavia: 12; Sondrio: 8; Varese: 35.