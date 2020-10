Coronavirus: a Brescia 3 casi, in Lombardia 251 e 2 decessi

(red.) Proseguono i controlli sul coronavirus in Lombardia. Nella giornata di lunedì 5 ottobre si segnalano 251 nuovi contagi, a fronte di 8.075 tamponi effettuati. Putrtroppo i decessi di oggi sono 2, che portano il totale dei morti per covid a quota 16.973. Nei reparti di terapia intensiva si trovano ricoverate 41 persone (+2); mentre nei reparti non intensivi i malati sono 305 (+9).

A livello nazionale si registrano, invece, 2.257 nuovi casi e 16 morti, a fronte di 60.241 tamponi effettuati.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 87, di cui 51 a Milano città;

Bergamo: 9;

Brescia: 3;

Como: 1;

Cremona: 1;

Lecco: 11;

Lodi: 0;

Mantova: 3;

Monza e Brianza: 96;

Pavia: 6;

Sondrio: 3;

Varese: 16.