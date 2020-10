Diminuiscono i nuovi contagiati, ma calano anche i tamponi

(red.) Diminuiscono i nuovi casi, ma diminuiscono notevolmente i tamponi effettuati. Nella giornata di domenica 4 dicembre sono stati 314 (contro i 393 di sabato) i contagiati da coronavirus nella regione Lombardia, a fronte di 14.785 test svolti, in calo rispetto ai 18.860 del giorno precedente. In diminuzione anche il dato nella nostra provincia: 28 nuovi casi rispetto ai 33 di sabato. Domenica le vittime in regione sono state 2 contro 5 di sabato.

A livello nazionale, secondo il bollettino diramato dal Ministero della Salute per domenica 4 ottobre, nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.578 nuovi contagi, in netta diminuzione rispetto ai precedenti 2.844 e 18 sono stati i morti (contro 27). Anche in questo caso i tamponi effettuati sono stati molti meno: 92.714 (26.218 in meno rispetto a sabato quando erano stati 118.932).

I pazienti ricoverati con sintomi sono 3.287 (+82, +2,6%; sabato +63), di cui 303 in terapia intensiva (+6, +2%; sabato +3)

Ecco i nuovi casi lombardi divisi per provincia.

Milano 160, di cui 86 a Milano città, Bergamo 9, Brescia 28, Como 3, Cremona 6, Lecco 4, Lodi 2, Mantova 2, Monza e Brianza 50, Pavia 22, Sondrio 2, Varese 16.