Coronavirus, bresciano volontario del vaccino anti-Covid dello Spallanzani

(red.) Tra i novanta volontari che si stanno sottoponendo al vaccino contro il Covid-19 sperimentato dall’istituto Spallanzani di Roma c’è anche un bresciano. Si tratta di Pierluigi Currò, 46enne di Gardone Valtrompia e residente in via Triumplina a Brescia. E’ stato lui stesso a raccontare la propria testimonianza. Ha detto di aver sentito da un telegiornale che l’istituto della Capitale stava cercando volontari e così si è candidato, partendo dal Policlinico di Verona dove si trova una parte del team che collabora con lo Spallanzani e ReiThera.

Lui è uno dei 45 volontari della fascia d’età che va dai 18 ai 55 anni, ma inizialmente era stato escluso per mancanza di posti. In seguito, due candidati si sono ritirati e lui è stato di nuovo chiamato. Dice di essere stato sottoposto all’esperimento del vaccino lo scorso 23 settembre con un’iniezione. E nelle ore successive, a parte un po’ di febbre subito smaltita, non ha accusato alcun sintomo. In ogni caso, dovrà essere spesso monitorato e deve anche tenere un diario da compilare ogni giorno sugli eventuali disturbi.