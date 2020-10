Gavardo, troppa gente e senza mascherine (con droga): bar chiuso

(red.) E’ l’ennesimo bar che viene chiuso in provincia di Brescia a causa del mancato rispetto delle disposizioni sanitarie in tema di distanziamento sociale e uso della mascherina. Ieri mattina, giovedì 1 ottobre, un agente della Polizia locale dell’Aggregazione della Valsabbia ha raggiunto un locale centrale a Gavardo per porre i sigilli per cinque giorni.

L’esito è derivante da un controllo che gli stessi operatori della municipale avevano svolto sabato scorso 26 settembre notando che all’interno del bar c’era troppa gente e senza distanza e tutti senza mascherina. Ma non solo, perché su una finestra hanno anche trovato hashish e marijuana e due bilancini di precisione, oltre a due bottiglie di grappa. Tutto il materiale è stato sequestrato in attesa di risalire ai proprietari, mentre la prefettura potrebbe decidere di prolungare la chiusura del bar.