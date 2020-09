Coronavirus, nel bresciano casi raddoppiati in due mesi: da 400 a 829

(red.) Il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Lombardia anche ieri, martedì 29 settembre, indicava 14 nuovi casi positivi in provincia di Brescia. Ma la situazione che sta venendo monitorata da più parti riguarda la curva in continua ascesa degli attualmente positivi. Perché se ai primi di agosto erano 400 in tutto il bresciano, a distanza di meno di due mesi e aggiornati a ieri, martedì, sono più che raddoppiati diventando 829. Sono numeri riportati dal Giornale di Brescia e che fanno riferimento all’intero territorio bresciano, tra l’Ats di Brescia e quella della Montagna che gestisce la Valcamonica.

In ogni caso, i dati ufficiali parlano di 17 mila bresciani contagiati dall’inizio dell’epidemia. Mentre gli oltre 800 casi attualmente positivi non si registravano dalla fine di giugno, periodo nel quale la tendenza era però in progressivo calo. Ma in seguito, con il rientro dalle vacanze in agosto e ora con la riapertura delle scuole i nuovi casi sono in aumento. Al momento la situazione non è preoccupante sul fronte degli ospedali in Lombardia visto che ci sono solo 33 ricoverati in terapia intensiva e 315 nei posti letto non gravi, ma con sintomi.

E la maggior parte degli attualmente positivi nel bresciano sono monitorati a casa in isolamento obbligatorio. Per quanto riguarda il resto del Paese, nel frattempo sono stati riattivati i primi posti letto tra i 10 mila possibili in terapia intensiva, mentre il monitoraggio sul fronte scolastico dovrebbe essere più veloce nel momento in cui il Comitato tecnico scientifico ha avallato i test rapidi a livello nazionale per gli studenti in caso di nuovi positivi tra le classi e gli istituti.