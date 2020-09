Coronavirus a scuola, altri due casi positivi a Montichiari e Leno

(red.) Nelle ore precedenti a mercoledì 30 settembre, dopo le comunicazioni da parte di Ats nell’affrontare i singoli casi, si è ampliato l’elenco delle scuole bresciane dove alcune classi sono costrette alla quarantena a causa dell’emersione di nuovi casi positivi al Covid-19 tra gli studenti. A Montichiari, nella bassa bresciana, dopo il caso di un bambino all’asilo di Novagli, è emerso un altro caso di positività alle scuole medie “Tosoni”. Si tratta di un 13enne che nel contesto familiare avrebbe sviluppato dei sintomi compatibili con il virus e gli approfondimenti disposti hanno confermato il contagio.

E’ stata l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia ad avvertire il Comune che lunedì sera in Consiglio comunale ha dato la comunicazione. Anche la classe frequentata dal 13enne è stata messa in quarantena. Un altro caso, sempre nella bassa, è emerso dall’istituto superiore “Capirola” di Leno per quanto riguarda una classe terza che è già a casa fino al prossimo 12 ottobre in quarantena alle prese con la didattica a distanza.

Domenica 27 settembre erano stati i genitori di uno studente a contattare il medico per quei sintomi e in seguito il tampone aveva confermato il caso di positività. Tutte le altre famiglie che hanno figli iscritti in quella classe sono state avvisate, mentre sui docenti si deciderà sul possibile ritorno al lavoro, visto che in classe era mantenuto il distanziamento. Con questi due casi, tra Leno e Montichiari, sono diventate oltre venti le scuole nel bresciano che registrano almeno un episodio di contagio.