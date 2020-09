Salgono (di poco) i casi in Lombardia, Brescia stabile

(red.) I nuovi casi di coronavirus di questo martedì 29 settembre sono stati 203 in Lombardia, in salita rispetto ai 119 del giorno precedente, a fronte di 13.791 tamponi effettuati. I decessi sono stati tre, contro i due di lunedì.

Nel Bresciano i nuovi casi si sono fermati a quota 14 (erano 14 lunedì). Peggio hanno fatto Milano (82), Varese (26) e Como (23). Più bassi invece Monza (13) Bergamo (13), Pavia (12) e Mantova (11). Sondrio è a quota 8, mentre Lodi ha registrato un solo caso. A zero Lecco.

Il bollettino nazionale di oggi parla di 1.648 nuovi casi (erano 1.494) e 24 morti,in salita rispetto ai 16 di ieri.