Gussago, Nemo alla Fondazione Richiedei per malati neuromuscolari

(red.) Da ieri, lunedì 28 settembre, la provincia di Brescia – ma il servizio è destinato anche a chi ha bisogno nel resto della Lombardia orientale e fino al Veneto – ospita un centro specializzato per curare le malattie neuromuscolari. Gli spazi di “Nemo”, questo il nome del nuovo servizio, sono stati ricavati all’interno della struttura della Fondazione Richiedei di Gussago. E a inaugurarlo c’erano le istituzioni, ma anche volti noti dello spettacolo, della musica e dello sport, dal cantante Matteo Faustini alla mezzosoprano bresciana Francesca Zappaterra Zanardelli affetta da Sla, così come l’allenatore bresciano della Juventus Andrea Pirlo che ha destinato proprio alla struttura una parte dei proventi dall’evento di addio al calcio giocato nel 2018.

A fare gli onori di casa sono stati Alberto Fontana a capo della Fondazione Serena che gestisce il centro Nemo, così come Carlo Bonometti presidente della Fondazione Richiedei. All’operazione hanno contribuito a livello economico, tra gli altri, anche la Fondazione Cariplo e Unicredit Foundation per dare vita al secondo centro diagnostico del genere in tutta la Lombardia dopo quello di Milano. E dal punto di vista sanitario e della formazione hanno collaborato anche l’Università degli Studi di Brescia e l’ospedale Civile.

Con il taglio del nastro insieme all’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera e la benedizione da parte del vescovo di Brescia mons. Pierantonio Tremolada, la struttura è al servizio delle persone affette da malattie neurodegenerative e neuromuscolari e potrà ospitare fino a 800 soggetti ogni anno provenienti dalle province di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova e Verona. All’interno c’è spazio per quattro letti di pediatria, otto per adulti, altri quattro per complessità assistenziale, due posti per Day Hospital riabilitativo e altri due per ambulatori complessi, oltre alla presenza della palestra.