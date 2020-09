Coronavirus, importante il vaccino contro influenza. Ma ci sono ritardi

(red.) L’appello è già stato lanciato da tempo dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e a confermare questo scenario arriva anche uno studio del Centro Cardiologico Monzino di Milano: partire con la campagna di vaccinazione antinfluenzale di massa già da ottobre sarebbe fondamentale. Infatti, molti sintomi sono comuni tra la semplice influenza e il Covid-19 e per questo motivo nei soggetti sottoposti al vaccino contro il classico malanno autunnale e invernale si riuscirebbe a individuare, invece, l’insorgenza dei sintomi del nuovo coronavirus.

Il problema, come sottolineano da più parti, compresa la Fondazione Gimbe, è che al momento c’è disponibilità dei vaccini contro l’influenza solo per 1 italiano su 3. E il Centro Monzino di Milano ha sottolineato l’importanza della campagna spiegando il fatto che nel corso del lockdown nelle regioni con una copertura vaccinale maggiore tra chi ha più di 65 anni si sono registrati meno casi di contagio, pazienti ricoverati e meno in terapia intensiva. L’allarme che viene lanciato riguarda anche il fatto che in nove regioni non si arriverà nemmeno al 75% di copertura.

La conferma arriva anche dai farmacisti che sottolineano come i vaccini non siano ancora stati distribuiti e con il rischio che la campagna antinfluenzale possa partire solo ai primi di novembre rispetto all’anticipo a ottobre come chiesto dal Ministero della Salute. Una delle regioni che sarebbe in ritardo dal punto di vista dell’approvvigionamento, come denuncia il consigliere bresciano del Pd Gianantonio Girelli, è la Lombardia. Il consigliere sottolinea che il Pirellone ha raccolto disponibilità solo per poco più di un milione e mezzo di dosi per gli over 65 rispetto al doppio di richieste, così come per gli operatori sanitari e i bambini da zero a 6 anni. Il rischio è che anche in Lombardia la vaccinazione possa iniziare non prima di novembre.