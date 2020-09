Gavardo, chiuso bar recidivo che non rispetta misure anti-Covid

(red.) Un bar operativo nella centrale via Zanardelli a Gavardo, in Valsabbia, nel bresciano, è ricascato di nuovo nelle sanzioni della Polizia locale per il mancato rispetto delle misure con cui evitare la diffusione del contagio da Covid-19. La prima volta era stato chiuso in estate dopo che la municipale, durante un controllo, aveva notato che all’interno del locale c’era più gente rispetto a quella consentita dalle nuove indicazioni.

Per questo motivo era scattata la chiusura per cinque giorni. E ieri, domenica, 27 settembre, gli agenti della Locale hanno di nuovo raggiunto il bar per notificare un nuovo provvedimento di chiusura per altri cinque giorni e ancora per il mancato rispetto delle misure di contenimento del virus. L’esercizio pubblico potrà riaprire da venerdì 2 ottobre.