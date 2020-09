Coronavirus, crescono ovunque i nuovi contagiati

(red.) Ogni giorno peggiora la situazione per il Covid-19 a livello nazionale e in Lombardia aumentano i contagiati: nella giornata di venerdì 25 settembre sono stati 277 i nuovi positivi al coronavirus (contro i 226 del giorno precedente) a fronte di 20.431 tamponi effettuati contro i 21.369 di giovedì.

L’unico elemento positivo è che pare che il virus sia meno feroce rispetto a qualche mese fa: sempre nella nostra regione nelle ultime 24 ore sono state registrate due vitime, il giorno prima dieci. Sono anche diminuiti i ricoverati: in terapia intensiva ci sono ora 30 pazienti (-1 rispetto a giovedì), mentre i ricoverati in altri reparti d’ospedale sono tre in meno.

Secondo i dati diffusi dal Ministero della salute, a livello nazionale nelle ultime 24 ore è stato registrato un incremento di 1.912 casi, il massimo del post lockdown, con 107.269 tamponi (giovedì erano stati 1.786 con 108.019 tamponi).

I morti di questo venerdì sono stati 20, giovedì erano 23.

Il dettaglio delle province lombarde che leggete qui sotto riporta 352 casi totali di contagio, in Regione spiegano la differenza rispetto ai 277 nuovi positivi con il fatto che nel conteggio delle singole province sono stati aggiunti anche infetti risalenti ai giorni precedenti e finora non conteggiati per motivi non meglio specificati.

Milano: 192

Bergamo: 14

Brescia: 34

Como: 10

Cremona: 7

Lecco: 1

Lodi: 2

Mantova: 8

Monza e Brianza: 28

Pavia: 23

Sondrio: 2

Varese: 31