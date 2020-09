Coronavirus, più contagi in Lombardia (229) e in Italia (1.786)

(red.) Peggiora la situazione per il Covid-19 in Lombardia: nella giornata di giovedì 24 settembre sono stati 229 i nuovi positivi al coronavirus (contro i 196 del giorno precedente) a fronte di 21.369 tamponi effettuati contro i 22.805 di mercoledì.

Sempre nella nostra regione nelle ultime 24 ore sono state registrate dieci vitime, il giorno prima zero. Sono però diminuiti i ricoverati (due in meno in terapia intensiva e 5 in meno nei reparti non intensivi).

Tornano a salire i contagi anche in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 1.786 con 23 morti, a fronte di 1.640 con 20 vittime della giornata di mercoledì.

In provincia di Brescia il numero dei nuovi positivi è salito da 20 a 23.

Ecco i nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 53 (96), di cui 8 (71) a Milano città;

Bergamo: 15 (8);

Brescia: 23 (20);

Como: 1 (5);

Cremona: 0 per il quinto giorno consecutivo;

Lecco: 2 (4);

Lodi: 5 (0);

Mantova: 1 (6);

Monza e Brianza: 22 (11);

Pavia: 16 (18);

Sondrio: 6 (0);

Varese: 1 (13).