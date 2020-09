Coronavirus: a Brescia 20 contagi, in Lombardia 196 e 0 decessi

(red.) Una buona notizia sul fronte del coronavirus in Lombardia. Nella giornata di oggi, mercoledì 23 settembre, non si registra alcun decesso nella nostra regione. Per quanto riguarda i nuovi contagi, si segnalano 196 infetti (di cui 29 ‘debolmente positivi’ e 6 a seguito di test sierologico), a fronte di 22.805 tamponi effettuati. Attualmente in terapia intensiva si trovano 33 (-1) persone, mentre nei reparti non intensivi, sono ricoverati 308 (+14) pazienti. A livello nazionale, invece, i contagi sono 1.640 su 103.696 tamponi effettuati: i morti sono 20.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 96, di cui 71 a Milano città;

Bergamo: 8;

Brescia: 20;

Como: 5;

Cremona: 0;

Lecco: 4;

Lodi: 0;

Mantova: 6;

Monza e Brianza: 11;

Pavia: 18;

Sondrio: 0;

Varese: 13.