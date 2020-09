Sanità Lombarda, sabato a Pisogne un convegno del Pd

(red.) Da tempo il Partito Democratico, in Valle Camonica, sta analizzando, confrontandosi con le realtà del territorio, le criticità della legge 23/15 di riforma sanitaria lombarda, che a breve termina il periodo di sperimentazione quinquennale.

Sabato 26 settembre, è stato organizzato un convegno, a Pisogne presso la Sala de Lisi in via Cavour 1, per affrontare il tema della Sanità Lombarda per una nuova riforma attraverso due momenti: una sessione di lavoro a invito (alle ore 9,15), i cui tavoli tematici affronteranno la medicina del territorio, gli ambiti socio-sanitario e assistenziale e la gestione delle emergenze negli ospedali, e una sessione aperta al pubblico (dalle ore 10,45), coordinata da Pier Luigi Mottinelli, alla guida del Pd di Valle Camonica, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, dei consiglieri regionali Jacopo Scandella e Gian Antonio Girelli, neo presidente della Commissione d’inchiesta regionale, degli on. Marina Berlinghieri e Beatrice Lorenzin, mentre le conclusioni saranno affidate al segretario provinciale del Pd, Michele Zanardi.

Leggi qui il programma completo

“Stiamo lavorando– ha dichiarato Mottinelli – per tradurre in proposte concrete una serie di riflessioni in materia sanitaria rispetto alla legge regionale di riordino che, nel corso della sua applicazione, ha manifestato evidenti lacune sulla presenza della medicina territoriale, evidenziate in modo drammatico durante l’emergenza Covid”. Per informazioni e prenotazioni: nicola.musati@gmail.com Pd Brescia 0303099845.