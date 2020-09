Giovedì al Grande omaggio alle vittime del Covid con lo Spi-Cgil

Giovedì 24 al Teatro Grande di Brescia, dalle ore 10 del mattino, si tiene l’iniziativa “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, organizzata dal Sindacato pensionati Cgil, con il patrocinio del Comune di Brescia, in memoria delle vittime del Covid-19.

I mesi passati sono stati terribili, segnati dai lutti e sofferenza. Lo Spi ha scelto di svolgere la propria iniziativa nazionale a Brescia – luogo simbolo della lotta al Covid – per rendere omaggio a tutti coloro che hanno perso la battaglia con questa orribile malattia e per sostenere chi la sta combattendo ancora oggi.

Intervegono Ivan Pedretti, segretario generale Spi Cgil nazionale, Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, Monica Falocchi, coordinatrice infermieristica del reparto di rianimazione 1 degli Spedali Civili, Elisabetta Donati, presidente della Fondazione Casa d’Industria Onlus, Sandra Zampa, sottosegretaria al Ministero della Salute e Maurizio Landini, segretario generale Cgil nazionale. La giornata si concluderà con un’esibizione dell’orchestra Bazzini Consort.

Un’iniziativa finalizzata a ripartire dalla memoria, per guardare al futuro. All’iniziativa è possibile accedere su invito. L’accreditamento è previsto tra le 9 e le 10.