Coronavius, 182 nuovi casi in Lombardia, solo 3 a Brescia

(red.) Contagi in aumento nella giornata di martedì 22 settembre in Lombardia. I nuovi casi di coronavirus sono stati 182, contro i 90 del giorno precedente, a fronte però di 14.808 tamponi effettuati contro i 9.963 di lunedì.

A Brescia ci sono stati 3 nuovi casi porsitivi (erano stati 10 lunedì). Due le vittime in Lombardia, in aumento rispetto all’unico decesso del giorno precedente.

Ancora grave il bollettino del coronavirus in Italia per il 22 settembre: 1.392 nuovi casi (erano 1.350) e 14 morti (sono stati 15 lunedì).

Ecco i casi nella nostra regione divisi per provincia: Milano 76, di cui 47 in città, Bergamo 11, Brescia 3 (10), Como 3, Cremona 0, Lecco 2, Lodi 0, Mantova 5, Monza e Brianza 12, Pavia 35, Sondrio 2, Varese 6.