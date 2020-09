Coronavirus, no danni permanenti ai polmoni. Ma preoccupa la psicologia

(red.) E’ stata in prima linea nella battaglia durante il pieno dell’emergenza sanitaria da Covid-19 quando nelle strutture dell’ospedale Civile di Brescia si è arrivati ad avere ricoverati nello stesso momento fino a 1.200 pazienti positivi. E ora, di fronte alla nuova recrudescenza del contagio e in vista dell’autunno, stagione più fredda e tipica per influenze, raffreddori e tosse, il primario di Pneumologia con specializzazione Endoscopica al Civile Michela Bezzi sottolinea alcuni elementi. Per esempio, la necessità di avere punti e centri di riferimento anti-Covid sul territorio e ai quali la stessa professionista sta mettendo mano insieme ai medici di famiglia della Valtrompia.

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione le unita sanitarie di continuità assistenziale (Usca) e ambulatori aggregati, aperti anche nel fine settimana, per aiutare i malati non Covid che hanno però bisogno di essere assistiti. La stessa Bezzi sottolinea anche che al momento al Civile si trovano ricoverati alcuni tra quanti sono tornati dalle vacanze e risultati positivi, ma non hanno un luogo dove trascorrere la quarantena. E in vista dell’autunno la pneumologa sottolinea la necessità di testare più persone, tracciare i loro contatti e trattare i positivi meglio se a domicilio.

E nel frattempo è emerso anche un altro elemento sul fronte delle conseguenze da contagio. Si temeva che un terzo dei pazienti guariti dalla polmonite riportassero delle invalidità croniche. Invece non è così, tuttavia l’altro problema riguarda l’aspetto psicologico che ha colpito numerosi tra i pazienti che hanno contratto il Covid e sono guariti.