Coronavirus, report Lombardia: 2.600 vittime tra ospedali e casa nel bresciano

(red.) Nella giornata di ieri, domenica 20 settembre, il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Lombardia sul fronte dei dati del contagio da coronavirus e rispetto alle 24 ore precedenti segnalava un aumento di 30 casi positivi nel bresciano. Nel frattempo però, sono altri i dati che stanno facendo pensare sul fronte dell’emergenza che ha colpito molto duramente il territorio. Secondo una relazione regionale lombarda aggiornata al 6 settembre e riportata dal Giornale di Brescia, sono 2.240 le morti dovute al Covid all’interno degli ospedali della nostra provincia. E a questi si devono sommare 633 persone che hanno perso la vita, sempre a causa della malattia dovuta al contagio, in casa nel pieno dell’emergenza, quando le strutture ospedaliere erano affollate e senza poter dare altri spazi.

Lo stesso report lombardo riportato dal quotidiano bresciano indica che sono stati 328 i decessi causati dal virus nelle strutture degli Spedali Civili di Brescia che ora vede il complesso principale come uno dei cinque hub a livello regionale. Al secondo posto per numero di vittime c’è la Poliambulanza di Brescia con 323 morti, seguita dall’ospedale di Chiari con 240 decessi e poi l’ospedale di Esine, il Città di Brescia e la San Rocco di Ome con 160 vittime ciascuno. Per quanto riguarda, invece, quanti hanno perso la vita restando a casa, o nelle case di riposo perché gli ospedali erano troppo pieni, al primo posto di questa drammatica classifica c’è Brescia città seguita da Verolanuova e Lumezzane.

Dal punto di vista dei dati del contagio in questo periodo della seconda metà di settembre, invece, da un report dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia emerge che a ieri, domenica 20 settembre, si sono raggiunti i 528 casi positivi nel mese, più dell’intero agosto quando si erano fermati a 511. Intanto oggi, lunedì 21, sarà una giornata importante dal punto di vista dell’assistenza in occasione di un confronto tra autorità sanitarie e politiche per capire come muoversi sul fronte dell’emergenza e dell’assistenza sanitaria territoriale.