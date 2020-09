Coronavirus a scuola, altre classi isolate tra Orzinuovi e Pompiano

(red.) Il nuovo anno scolastico è iniziato da appena una settimana, lo scorso 14 settembre (per gli asili è iniziata la terza settimana) e anche nel bresciano, come prevedibile, si segnalano situazioni di casi positivi che portano ai periodi di quarantena per 14 giorni per compagni di classe e personale docente. Fermo restando gli istituti che sono sedi di seggio elettorale, a partire da oggi, lunedì 21 settembre, alcune scuole della provincia dovranno far fronte a una serie di misure. Infatti, nelle ore precedenti a lunedì sono emersi un caso positivo alla scuola media di Orzinuovi e un altro all’elementare di Pompiano portando ad avvisare i compagni dei due positivi – 23 e 17 studenti – a sottoporsi alla quarantena, senza dimenticare il tampone.

Delle due situazioni emerse all’istituto comprensivo orceano la dirigenza scolastica è stata avvisata sabato sera 19 settembre in vista delle procedure da mettere in campo. Se sul caso di Orzinuovi le informazioni sono poche, su quello di Pompiano si sa che si tratta di un ragazzo asintomatico e sottoposto al tampone dopo che un famigliare era risultato positivo.

E un’altra classe posta in quarantena riguarda una scuola paritaria. Dal punto di vista di Pompiano si parla di due sorelle che sono state controllate dopo un caso positivo emerso nella loro famiglia. Sempre nella bassa bresciana, un altro caso che ha portato alla quarantena riguarda una classe a Manerbio nel momento in cui una bambina è stata condotta al pronto soccorso per un altro genere di intervento e, sottoposta al tampone da prassi, è risultata positiva, ma asintomatica.