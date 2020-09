(red.) Dopo il caso rilevato nei giorni scorsi nella scuola primaria di Manerbio, il numero degli alunni positivi al coronavirus all’Istituto comprensivo della località della Bassa bresciana sarebbe aumentatio di almeno due unità. Questa notizia ha messo in allarme le famiglie della zona, perché i nuovi casi riguarderebbero ancora una volta le scuole elementari, in particolare un alunno della classe terza e una ragazza che frequenta la quinta.

Sabato l’Ats aveva segnalato cinque nuovi casi di Covid-19 a Manerbio, e si tratterebbe di casi di positività legati alla situazione del contagio alle elementari del paese. Secondo informazioni di stampa, quindi da confermare ufficialmente, sarebbero coinvolti una studentessa di quinta elementare che si sarebbe recata in ospedale con i sintomidel coronavirus e del suo nucleo familiare. In terza elementare, invece, il tampone sarebbe stato effettuato venerdì fuori dalla scuola.

Ats sta effettuando le verifiche sanitarie necessarie per circoscrivere l’eventuale focolaio della classe quinta e attivare tutte le procedure. Sarà necessario effettuare per tutti la verifica con i tamponi mettendo in quarantena i positivi.