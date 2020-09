Coronavirus, calano i contagi a Brescia (30) e in Lombardia (211)

(red.) Contagi in calo, anche se di poco, nella giornata di domenica 20 settembre in Lombardia. I nuovi casi di coronavirus sono stati 211, contro i 243 del giorno precedente, a fronte però di soli 14.926 tamponi effettuati contro i 21.721 di sabato. A Brescia ci sonostati 30 nuovi casi porsitivi (erano stati 37 venerdì). Cinque le vittime in Lombardia, in diminuzione rispetto alle 9 del giorno precedente.

Ancora grave il bollettino del coronavirus in Italia, per il 20 settembre: 1.587 nuovi casi e 15 morti

Ecco i casi nella nostra regione divisi per provincia: Milano 81, di cui 46 in città, Bergamo 20, Brescia 30 (37), Como 9, Cremona 0, Lecco 5, Lodi 1, Mantova 5, Monza e Brianza 21, Pavia 17, Sondrio 4, Varese 16.