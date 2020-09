Coronavirus, nel bresciano in un mese triplicati gli isolamenti

(red.) Il dato nazionale di ieri, venerdì 18 settembre, con oltre 1.900 nuovi casi di contagio da coronavirus fanno dire agli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute che potrebbe essere in atto l’inizio della seconda ondata di contagio. “Importanti segnali di allerta legati ad un aumento della trasmissione locale” scrivono gli esperti che ritengono necessario mantenere le misure di prevenzione e controllo già adottate e dicono anche di essere pronti all’attivazione di ulteriori interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento.

Questo è quanto scritto nel consueto monitoraggio settimanale (qui il documento) risalente a ieri, venerdì 18. Da questo punto di vista, si va verso l’autunno quando la diffusione del contagio potrebbe rinvigorirsi e potrebbero essere adottate nuove misure. Nel frattempo è emerso come a livello nazionale ci siano quasi 700 nuovi focolai per un totale di 2.397. E altri numeri da monitorare sono quelli che arrivano dal Comitato tecnico scientifico della Regione Lombardia.

In provincia di Brescia il numero di persone costrette all’isolamento è triplicato in un mese, dallo scorso Ferragosto, passando da 200 a 600. E non solo, perché analizzando i tamponi e il tasso di positività emerge come il nostro territorio abbia una media superiore rispetto a quella regionale, con i dati più alti che arrivano dall’Ats di Bergamo con oltre il 10% e l’Ats della Montagna, per la Valcamonica, seconda con il 9%.