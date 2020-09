A Brescia aumentano i casi (37). In Italia i morti salgono a 24

(red.) I nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia nella giornata di sabato 19 settembre sono stati 243, in leggero aumento rispetto a venerdì quando si erano fermati a 224, a fronte di 21.721 tamponi effettuati contro 16828. In terapia intensiva sono 4 i nuovi ricoveri, per un totale di 36. Sabato nella sola nostra regione sono stati contati ben 9 decessi, mentre venerdì erano stati 2.

In Italia, il bollettino del coronavirus per il 19 settembre è di 1.638 nuovi casi (in calo rispetto a 1.907) e di 24 morti (in aumento rispetto ai 10 di venerdì)

Ecco i casi lombardi divisi per provincia: Milano 89, Bergamo 11, Brescia 37 (venerdì erano 22), Como 9, Cremona 2, Lecco 8, Lodi 3, Mantova 5, Monza e Brianza 37, Pavia 14, Sondrio 4, Varese 12.