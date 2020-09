Coronavirus, studentessa positiva a Darfo: una classe in quarantena

(red.) Da questa mattina, venerdì 18 e fino al prossimo 28 settembre venti studenti di una seconda classe della scuola media dell’istituto comprensivo Darfo 2 a Boario di Darfo Boario Terme, in Valcamonica, nel bresciano, dovranno tornare a fare lezione a distanza, come era già successo, insieme alla maggior parte degli altri istituti, nei mesi scorsi. Infatti, ieri mattina, giovedì, l’Ats della Montagna di cui fa parte la Valcamonica ha contattato l’istituto dicendo che c’era una studentessa risultata positiva al Covid-19.

Di conseguenza tutti i compagni della ragazza, che è asintomatica, sono stati avvisati e radunati in cortile e da lì fatti prendere dai propri genitori. Una situazione che ha ovviamente allarmato la classe, anche se i dirigenti hanno subito tranquillizzato. Sembra che la giovane sia risultata positiva dopo essersi sottoposta al tampone in seguito al ritorno da una vacanza all’estero con la famiglia poco tempo prima del ritorno in classe. Di conseguenza lei e i suoi compagni, una ventina in tutto, sono stati posti in quarantena in attesa che tutti vengano sottoposti al tampone.

Niente test, invece, per professori e altro personale che indossando la mascherina e tutte le precauzioni del caso non sono venuti a contatto con la studentessa. Quindi, la classe è costretta a tornare a fare lezione a distanza, mentre la dirigenza critica il fatto che il patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia non sia stato rispettato, nel momento in cui i genitori dovrebbero lasciare i figli a casa anche in caso di semplici sospetti.