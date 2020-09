Coronavirus, risale la pressione su Brescia: 404 nuovi casi in 15 giorni

(red.) L’ultimo bollettino quotidiano diffuso ieri pomeriggio, giovedì 17 settembre, dalla Regione Lombardia sul fronte della diffusione del contagio da coronavirus, indica in provincia di Brescia altri 32 casi positivi emersi rispetto alle 24 ore precedenti. E proprio nella nostra provincia il trend del contagio si sta facendo preoccupante, visto che solo nei primi 15 giorni di settembre sono stati registrati 404 nuovi casi e ne sono previsti altrettanti entro la fine del mese.

I numeri, quindi, sono tornati vicini a quelli di maggio, nel periodo finale del lockdown e in deciso aumento rispetto ai 664 casi positivi emersi in tutto giugno e soprattutto rispetto ai poco più di 270 registrati a luglio. La curva del contagio, di fatto, è tornata a risalire da agosto dopo il rientro dalle vacanze.

Per questo motivo, di fronte alla tendenza, a Brescia viene lanciato una sorta di appello per tornare a rispettare le regole su mascherine e distanziamento. Un dato positivo sono invece gli 11.614 guariti su 14.806 malati da febbraio, mentre al momento restano sette casi in terapia intensiva ricoverati, di cui sei intubati, agli Spedali Civili di Brescia.