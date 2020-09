Coronavirus, dal 26 settembre nuovo hub in via Morelli a Brescia

(red.) Ancora poco più di una settimana e al polo fieristico Brixia Forum di Brescia verrà smobilitato l’apparato in cui nel corso di tutta l’estate i cittadini arrivati dalle vacanze (ma non solo) trascorse nei Paesi più a rischio contagio da coronavirus si sono sottoposti ai tamponi drive-in. La fiera di via Caprera tornerà alla sua normale attività nel proporre gli eventi ai visitatori, ma Brescia potrà contare su un ambiente ancora più attrezzato. Dovrebbe essere pronto dal prossimo 26 settembre, come dà notizia il Giornale di Brescia, il nuovo hub da allestire in via Morelli, nell’area di San Polo di proprietà comunale concessa gratuitamente da palazzo Loggia e che di solito ospita il luna park.

Si tratta di un progetto al quale ha contribuito anche la Fondazione della Comunità Bresciana con una raccolta fondi da 350 mila euro. In via Morelli troverà quindi spazio, tra le altre cose, una nuova area dove i cittadini coinvolti, stando in auto, potranno sottoporsi ai tamponi drive-in. Ad occuparsene saranno l’azienda socio sanitaria dell’Ospedale Civile e l’Ats di Brescia. Ma l’hub in arrivo non sarà temporaneo, bensì attivo per tutto l’inverno durante il quale è probabile che la diffusione del contagio possa aumentare.

Per questo motivo all’interno della nuova sede saranno piazzati anche spazi riscaldati e con servizi a favore di medici e infermieri e con la possibilità di arrivare a svolgere fino a 2 mila tamponi al giorno, 7 giorni su 7, fermo restando la capacità dei laboratori di provvedere alle analisi. All’interno dell’area di via Morelli ci saranno anche le attività di ambulatorio delle unità sanitarie di continuità assistenziale, sale che ospiteranno eventuali casi sospetti e in attesa del risultato del tampone, vari ambulatori e spazi per le vaccinazioni e altri esami.