Calano (poco) i contagiati nel Bresciano e in Lombardia

(red.) Martedì 16 settembre la Lombardia ha avuto 159 nuovi casi di coronavirus contro i 176 del giorno precedente. I deceduti sono stati due. I tamponi effettuati sono stati 17.831.

Il dato della provincia di Brescia è di 14 nuovi contagi; lunedì erano 16. Sempre nella nostra regione sono stai 30 i ricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto a lunedì, mentre 264 in terapia non intensiva, anche in questo caso uno di più. Infine si registrano oggi due decessi.

In tutta Italia sono stati 1.452 i contagiati dal Covid nella giornata di martedì 16 marzo, in aumento rispetto ai 1.229 di lunedì ma con un numero maggiore di tamponi: oltre centomila rispetto agli 80mila di martedì. Le vittime sono state 12, contro le 9 del giorno precedente.

Ecco l’andamento provincia per provincia della Lombardia.

Milano: 60, di cui 24 a Milano città;

Bergamo: 4;

Brescia: 14;

Como: 2;

Cremona: 2;

Lecco: 2;

Lodi: 14;

Mantova: 10;

Monza e Brianza: 15;

Pavia: 6;

Sondrio: 0;

Varese: 13.