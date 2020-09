Brescia, in centro senza mascherina: quattro multati dalla Polizia

(red.) E’ stato un fine settimana tranquillo quello tra venerdì sera 11 e ieri, domenica 13 settembre, nelle vie del centro storico cittadino di Brescia dove da tempo si segnalano episodi di aggressione soprattutto tra piazza Tebaldo Brusato, Arnaldo, via Trieste e corso Magenta. Ma i controlli da parte della Polizia locale sono andati avanti regolarmente, anche per verificare che gli esercizi commerciali e i presenti in centro rispettassero le misure sanitarie.

E da questo punto di vista sabato sera 12 settembre quattro persone sono state sanzionate perché non solo non indossavano la mascherina, ma non l’avevano nemmeno con loro. I controlli della municipale proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.