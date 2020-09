Coronavirus, dati stabili, ma con meno tamponi

(red.) Sostanzialmente stabile il dato dei nuovi contagi da coronavirus in Lombardia nella giornata di domenica 13 settembre 2020: 265 contro i 269 del giorno precedente. Stesso discorso per la nostra provincia, che ha fatto segnare 27 nuovi casi, contro i 24 di sabato.

E’ calato considerevolmente anche il numero dei tamponi effettuati: 12.844 contro i 16.493 di sabato. Il tutta la regione le vittime sono state tre contro zero.

A livello nazionale si parla di 1.458 nuovi contagiati e 7 morti

I nuovi casi divisi per provincia:

Milano: 88, di cui 47 a Milano città;

Bergamo: 18;

Brescia: 27;

Como: 29;

Cremona: 8;

Lecco: 2;

Lodi: 8;

Mantova: 7;

Monza e Brianza: 34;

Pavia: 12;

Sondrio: 2;

Varese: 13.