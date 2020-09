Positivi al coronavirus, stavano tranquilli al bar

(red.) Erano positivi al Covid e avrebbero dovuto restare a casa in quarantena, aspettando che il risultato del tampone fosse negativo, però sono stati trovati dai carabinieri di Brescia tranquillamente seduti al tavolino di un bar del centro.

Erano in quattro, tre uomini e una donna, tutti positivi e tutti teoricamente costretti dalla legge all’isolamento. Per caso, oppure per sfortuna, sono stati identificati mentre chiacchieravano accomodati all’esterno di un locale del centro città durante un controllo della movida.

Dopo averne registrato i nomi, i carabinieri hanno scoperto che i quattro giovani, dopo essere risultati positivi al Covid-19, erano stati inseriti nella lista tenuta dall’ufficio Malattie Infettive-Ats di Brescia ed erano sottoposti alla restrizione sanitaria domiciliare.

Sono stati tutti denunciati per l’inosservanza delle normative previste per il coronavirus. E il locale è stato sottoposto a sanificazione.