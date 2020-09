Coronavirus, Brescia sale a 41 nuovi contagiati

(red.) Con 41 nuovi casi di coronavirus contro i 17 del giorno precedente, in questo venerdì 11 settembre 2020 è tornato a preoccupare l’ncremento del contagio nella nostra provincia. Brescia infatti negli ultimi tempi si è trovata alle prese con diversi focolai di Covid-19 che le autorità sanitarie locali stanno cercando di tenere sotto controllo.

Intanto in Lombardia sono stati riscontrati 257 nuovi casi (giovedì erano 245 con 17.391 tamponi effettuati) a fronte dei 17.986 tamponi eseguiti. I morti nella regione sono stati 4, uno in più di giovedì.

Solo Milano si trova peggio della nostra provincia, mentre a Sondrio non ci sono stati contagi

A livello nazionale il dato dei contagiati sale ancora: questo venerdì ci sono stati 1.616 casi, con dieci decessi.

Ecco i dati della Lombardia divisi per provincia.

Milano: 78, di cui 42 a Milano città;

Bergamo: 15;

Brescia: 41;

Como: 6;

Cremona: 4;

Lecco: 6;

Lodi: 3;

Mantova: 22;

Monza e Brianza: 31;

Pavia: 21;

Sondrio: 0;

Varese: 23.