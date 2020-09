Crescono (di poco) i contagiati in Lombardia, stabile Brescia

(red.) Secondo i dati diffusi nella giornata di giovedì 10 settembre, il coronavirus ha provocato in Lombardia 245 nuovi contagiati con un totale di 21.368 tamponi, contro i 218 di mercoledì per un totale di 102.548 casi di Covid-19 dall’inizio della pandemia. Tre le vittime, come il giorno precedente.

A Brescia ci sono stati 24 nuovi casi (come il giorno precedente), 88 a Milano, di cui 50 in città, 24 a Varese, 16 a Pavia, 14 a Monza e Brianza, 13 a Mantova,12 a Bergamo, 7 a Cremona, 5 a Lodi, 3 a Lecco e Sondrio, 2 a Como.

In Italia, sempre dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, il dato ufficiale parla di 283.180 persone contagiate, 1.597 nella sola giornata di giovedì (contro 1.434) con un totale di 35.587 morti. Nella giornata di giovedì le vittime del Covid-19 sono state 10 (mercoledì 14).

Giovedì i tamponi effettuati a livello nazionale sono stati 94.186 (1.804 in meno rispetto a mercoledì quando erano stati 95.990).