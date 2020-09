Coronavirus: 218 positivi e tre vittime nella Lombardia

(red.) Sono stati in tutto 218 i nuovi positivi in Lombardia mercoledì 9 settembre 2020 con 21.368 tamponi effettuati (totale complessivo: 1.758.279). Tra questi, 39 debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologico. I decessi sono stati 3.

Il giorno precedente a fronte di 20.781 tamponi c’erano stati 271 nuovi contagiati e due vittime.

In tutta Italia il dato di mercoledì è di 1.434 nuovi casi (contro 1.370) e 14 vittime (erano 10).

I nuovi casi per provincia sono così distribuiti:

Milano: 88, di cui 50 a Milano città;

Bergamo: 12;

Brescia: 24 (erano 30 martedì);

Como: 2;

Cremona: 7;

Lecco: 3;

Lodi: 5;

Mantova: 13;

Monza e Brianza: 14;

Pavia: 16;

Sondrio: 3;

Varese: 24.