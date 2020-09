Coronavirus, più tamponi e più positivi (30 a Brescia)

(red.) Nella giornata di martedì 8 settembre 2020 in Lombardia ci sono stati 271 nuovi positivi, contagiati da Covid-19 (contro i 109 di lunedì); i tamponi effettuati però sono stati ben 20.781 (contro 9.088).

Aumenta di una unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che salgono a quota 27. Due i decessi per un totale di 16.888 da inizio epidemia nella sola nostra regione.

Dopo la Lombardia è stata la Campania con 249 nuovi casi la regione più colpita.

A livello nazionale si contano invece 1.370 nuovi contagiati (+262) con 92.403 tamponi effettuati e 10 morti, due meno di lunedì.

I casi per provincia: Milano 100, Bergamo 9, Brescia 30, Como 14, Cremona 4, Lecco 5, Lodi 4, Mantova 8, Monza e Brianza 25, Pavia 24, Sondrio 2, Varese 29.