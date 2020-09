Coronavirus, nuovo dpcm del premier proroga misure al 7 ottobre

(red.) Come era stato anticipato, nella giornata di ieri, lunedì 7 settembre, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo dcpm (qui il testo) che proroga fino al prossimo 7 ottobre (e non il 30 settembre come si pensava) le attuali misure di contrasto alla diffusione del coronavirus. Quindi, almeno per un altro mese la situazione resterà tale, con l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso e all’aperto nel caso non si riuscisse a mantenere la distanza minima di un metro.

Un’altra misura che continua è quella della chiusura delle discoteche, così come gli stadi delle partite di calcio che restano ancora off limits al pubblico. Una soluzione che viene portata avanti fino al momento in cui il ritorno a scuola sarà a pieno regime e quindi si potrà valutare in base alla diffusione del contagio. L’unica novità che fa parte del nuovo dpcm, con cui in realtà vengono prorogate le misure già note, è la possibilità che chi si trova all’estero torni in Italia da persone con cui ha una relazione stabile.