Coronavirus, 14 casi a Brescia: 109 in Lombardia con sei vittime

(red.) Lunedì 7 settembre 2020 con soli 9.088 tamponi effettuati sono stati 109 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia. C’è un nuovo paziente ricoverato in terapia intensiva, per un totale di 26. I morti nella nostra regione sono stati sei.

Ecco invece i dati per provincia: Milano 47, Bergamo 12, Brescia 14, Como 0, Cremona 3, Mantova 0, Lecco 2, Lodi 1, Monza e Brianza 19, Pavia 1, Sondrio 0, Varese 1.

In Italia ci sono stati 1.108 nuovi casi (domenica 6 settembre erano stati 1297) di italiani che hanno contratto il virus Sars-CoV-2. I decessi di lunedì sono stati 12, con un incremento rispetto agli 8 di domenica che portano il totale delle vittime a quota 35.553 con almeno 278.784 persone che hanno contratto il Covid-19.. In totale i tamponi di lunedì sono stati 52.553 (24.3003 in meno rispetto a domenica quando erano stati 76.856).