Coronavirus: a Brescia 36 casi, in Lombardia 388 nuovi contagi e un morto

(red.) Proseguono gli accertamenti sul coronavirus in Lombardia. I dati di sabato 5 settembre parlano di 388 nuovi positivi (di cui 65 ‘debolmente positivi’ e 18 a seguito di test sierologico), a fronte di 23.409 tamponi effettuati. Si segnala anche un decesso, che porta il totale dei morti per la pandemia a 16.877. Attualmente si trovano in terapia intensiva 23 (-3) persone, mentre i ricoveri in reparti non intensivi sono 245 (+1). A livello nazionale dato sempre più preoccupante: 1.695 contagi e 16 decessi in 24 ore.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 184, di cui 112 a Milano città;

Bergamo: 28;

Brescia: 36;

Como: 15;

Cremona: 11;

Lecco: 7;

Lodi: 2;

Mantova: 29;

Monza e Brianza: 23;

Pavia: 6;

Sondrio: 0;

Varese: 21.