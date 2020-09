Coronavirus: a Brescia 37 nuovi contagi, in Lombardia 228 e un decesso

(red.) Proseguono i controlli sul coronavirus in Lombardia. Nella giornata di giovedì 3 settembre, i nuovi contagi nella nostra regione risultano 228 (di cui 41 ‘debolmente positivi’ e 12 a seguito di test sierologico), a fronte di 14.077 tamponi effettuati. Registrato anche un decesso, per un totale di 16.870 morti dall’inizio dell’emergenza. Attualmente i malati in terapia intensiva sono 27 (+5), mentre i ricoverati in reparti non intensivi sono 225 (+5). A livello nazionale si segnalano 1.397 contagi e 10 decessi.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 80, di cui 50 a Milano città;

Bergamo: 18;

Brescia: 37;

Como: 13;

Cremona: 7;

Lecco: 7;

Lodi: 8;

Mantova: 2;

Monza e Brianza: 21;

Pavia: 12;

Sondrio: 0;

Varese: 13.