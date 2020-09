Coronavirus, studio bresciano: possibile trasmissione da madre a figlio

(red.) La trasmissione del virus Covid-19 può avvenire anche dalla madre al figlio ancora in grembo attraverso la placenta. E’ un fenomeno raro, ma comunque possibile come dimostrato da uno studio di un gruppo di ricerca bresciano e pubblicato sulla rivista EBioMedicine del gruppo “The Lancet”. A condurre lo studio è stato un gruppo di ricercatori coordinato da Fabio Facchetti a capo del laboratorio di Anatomia patologica dell’Università degli Studi di Brescia in seno all’ospedale Civile.

Per dimostrare la loro teoria è stato analizzato il caso di una giovane ricoverata alla 37esima settimana di gravidanza a causa di febbre e altri sintomi legati al Covid-19. In seguito la donna è risultata positiva e anche il figlio, a 24 ore dalla nascita, è risultato aver contratto il virus sviluppando polmonite e difficoltà respiratoria. Per fortuna madre e figlio sono stati assistiti e si sono ripresi.

La donna fa parte di 101 soggetti che hanno partorito dal 7 febbraio al 15 maggio all’ospedale Civile e che sono stati analizzati per questa ricerca. Di loro, 15 sono risultate positive e 34 negative. Lo studio sviluppato dal team bresciano ha visto anche la collaborazione del Reparto di Virologia dell’Istituto Zooprofilattico, la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università degli Studi di Brescia, l’Ifom diMilano e l’Unità di Immunologia oncologica dell’Università di Palermo.